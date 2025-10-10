Биржевые цены на бензин и дизельное топливо остаются рекордными

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Стоимость бензинов и дизельного топлива продолжает держаться на рекордных отметках на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа). При этом средняя биржевая цена Аи-92 пока не дает надежд на получение нефтяниками демпфера по бензину за октябрь.

Согласно данным сайта площадки, на текущей неделе цена Аи-92 по индексу европейской части РФ (учитывается в формуле расчета топливного демпфера) перевалила за 74 тыс. руб./т. и уже не опускалась ниже этой отметки. На исторически высоких показателях биржевая цена 92-го держится с середины сентября. Предыдущий рекорд стоимости по этому виду топлива был поставлен в августе 2025 года - 72663 руб./т., а на пике ценового кризиса 2023 года стоимость 92-го поднялась чуть выше 70 тыс. руб./т.

Согласно данным Национального ценового агентства (НБЦА, Петербургская биржа), по состоянию на 9 октября среднее значение оптовых цен 92-го бензина за неполный месяц для предварительного расчета Кдемп (топливного демпфера - ИФ) составило 73996 руб./т. Это на 1456 руб./т выше предельной границы отсечения для обнуления демпфера по бензину (при условии ее увеличения от условной цены на 10. п.п.). То есть пока сохраняются риски неполучения нефтяниками демпфера за октябрь.

Напомним, за август нефтяники не получили из бюджета выплаты по бензиновому демпферу из-за высокой стоимости этого продукта. Правительство готово поднять на 10 п.п. индикатор цены для обнуления топливного демпфера (отсечка по Аи-92 составит 72,54 тыс. руб./т., по ДТ - 74,36 тыс. руб./т.) задним числом с сентября, и тогда компании смогут рассчитывать на сентябрьские выплаты. Но такие изменения в Налоговый кодекс еще не утверждены.

Стоимость Аи-95 на бирже находится выше 80 тыс. руб./т. - исторический максимум для этого вида бензина.

Цена летнего ДТ на текущей неделе перешагнула 73 тыс. руб./т., что крайне близко к рекорду сентября 2023 года - 73758 руб./т. По дизтопливу нефтяники по-прежнему сохраняют вероятность получения демпфера.