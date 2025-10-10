Поиск

Биржевые цены на бензин и дизельное топливо остаются рекордными

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Стоимость бензинов и дизельного топлива продолжает держаться на рекордных отметках на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа). При этом средняя биржевая цена Аи-92 пока не дает надежд на получение нефтяниками демпфера по бензину за октябрь.

Согласно данным сайта площадки, на текущей неделе цена Аи-92 по индексу европейской части РФ (учитывается в формуле расчета топливного демпфера) перевалила за 74 тыс. руб./т. и уже не опускалась ниже этой отметки. На исторически высоких показателях биржевая цена 92-го держится с середины сентября. Предыдущий рекорд стоимости по этому виду топлива был поставлен в августе 2025 года - 72663 руб./т., а на пике ценового кризиса 2023 года стоимость 92-го поднялась чуть выше 70 тыс. руб./т.

Согласно данным Национального ценового агентства (НБЦА, Петербургская биржа), по состоянию на 9 октября среднее значение оптовых цен 92-го бензина за неполный месяц для предварительного расчета Кдемп (топливного демпфера - ИФ) составило 73996 руб./т. Это на 1456 руб./т выше предельной границы отсечения для обнуления демпфера по бензину (при условии ее увеличения от условной цены на 10. п.п.). То есть пока сохраняются риски неполучения нефтяниками демпфера за октябрь.

Напомним, за август нефтяники не получили из бюджета выплаты по бензиновому демпферу из-за высокой стоимости этого продукта. Правительство готово поднять на 10 п.п. индикатор цены для обнуления топливного демпфера (отсечка по Аи-92 составит 72,54 тыс. руб./т., по ДТ - 74,36 тыс. руб./т.) задним числом с сентября, и тогда компании смогут рассчитывать на сентябрьские выплаты. Но такие изменения в Налоговый кодекс еще не утверждены.

Стоимость Аи-95 на бирже находится выше 80 тыс. руб./т. - исторический максимум для этого вида бензина.

Цена летнего ДТ на текущей неделе перешагнула 73 тыс. руб./т., что крайне близко к рекорду сентября 2023 года - 73758 руб./т. По дизтопливу нефтяники по-прежнему сохраняют вероятность получения демпфера.

Петербургская биржа Аи-95 Аи-92
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Забастовки в двух крупнейших портах Европы привели к серьезным задержкам поставок

Биржевые цены на Аи-95 выросли за неделю на 0,67%, на Аи-92 снизились на 0,13%

Биржевые цены на Аи-95 выросли за неделю на 0,67%, на Аи-92 снизились на 0,13%

Поставки в Китай по "Силе Сибири" идут со значительным превышением контракта

Поставки в Китай по "Силе Сибири" идут со значительным превышением контракта

Нефть Brent подешевела до $64,93 за баррель

Новак заявил, что прорабатывается ряд допмер для оздоровления рынка нефтепродуктов

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2443 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7334 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });