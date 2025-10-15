ФСБ сообщила о задержании жительницы Донецка по делу о сотрудничестве с СБУ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Жительница Донецка задержана по подозрению в сотрудничестве со службой безопасности Украины (СБУ), сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жительницы Донецка, подозреваемой в государственной измене", - сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, женщина была завербована представителем службы безопасности Украины и передавала ему "сведения об автомобилях, припаркованных вблизи административных зданий Донецка".

"Из ранее оборудованного тайника она по заданию украинских кураторов изъяла контейнер, содержащий компоненты самодельного взрывного устройства, и переместила его в аналогичный тайник, используемый в диверсионно-террористических целях, после чего была задержана сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации", - добавили в ФСБ.

Следственным отделом УФСБ России по Донецкой Народной Республике возбуждены уголовные дела по ст. 275 (госизмена) и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

"ФСБ России в очередной раз напоминает о том, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность", - сказали в ЦОС.