Дело редактора Ura.ru Дениса Аллаярова поступило в суд

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело редактора свердловского филиала агентства Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки, поступило в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрение по существу, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

О дате и времени начала заседания будет объявлено позднее.

5 июня в офисе Ura.ru прошли обыски. Аллаяров стал фигурантом дела о даче взятки должностному лицу (ч.3 ст.291 УК).

По данным Ura.ru, в частности, Аллаярову вменяли передачу 20 тысяч рублей экс-начальнику отдела уголовного розыска екатеринбургского отдела полиции №10 Андрею Карпову, который является его дядей.

Карпов же обвиняется в получении взятки (ч.3 ст.290) и превышении должностных полномочий (п."е" ч.3 ст.286 УК РФ).

6 июня суд отправил Карпова под домашний арест на два месяца. Аллаярова на такой же срок отправили в СИЗО. Позже Аллаярову продлили арест.

В начале сентября Ura.ru сообщило, что сумма взятки в материалах дела возросла с 20 тысяч до 120 тысяч рублей.

