В отношении редактора URA.RU Аллаярова возбудили дело о даче взятки

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Редактор свердловского филиала уральского информационного агентства URA.RU Денис Аллаяров стал фигурантом уголовного дела о даче взятки, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"В его отношении возбуждено дело", - уточнил собеседник агентства. По его словам, речь идет о статье 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур пришли с обысками в офис уральского информагентства URA.RU. На допрос увезли редактора свердловского филиала издания Аллаярова и корреспондента Сергея Бодрова. После допроса их отпустили домой как свидетелей. Позже стало известно, что Аллаярова вновь доставили к следователям.

Как уточняли "Интерфаксу" в правоохранительных органах, следственные действия связаны с задержанием в марте бывшего сотрудника полиции, который, по предварительным данным, передавал СМИ служебные сведения из ежедневной сводки.