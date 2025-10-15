Минэнерго анализирует эффективность мер поддержки угольной промышленности

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго проводит анализ эффективности мер поддержки угольной отрасли, по итогам будет принимать решение о необходимости их продления, заявил журналистам в кулуарах РЭН-2025 замглавы ведомства Дмитрий Исламов .

"Сейчас по итогам девяти месяцев Минэнерго делает анализ работы угольной отрасли, эффективности мер поддержки. И мы будем готовить предложения, пока мы в процессе подготовки, - сказал он. - Решение о продлении мер поддержки будет принято по итогам анализа".

В конце мая правительство утвердило ряд мер по поддержке угольной отрасли. В частности, они предполагают утверждение планов финансового оздоровления предприятий, ограничения на выплату дивидендов. Компаниям будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния.

До 1 декабря все угольные предприятия получат отсрочку по НДПИ и страховым взносам. Компаниям, испытывающим серьезную долговую нагрузку, будет дана возможность реструктуризировать кредитную задолженность. Сибирским угольным предприятиям предоставят компенсацию в размере 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях.

При распределении мер поддержки компаниям угольной отрасли будет использоваться адресный подход, сообщало правительство.