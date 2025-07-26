Правительство РФ утвердило решение об отсрочках по НДПИ для угольщиков

По его данным, список компаний составит Минэнерго

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило постановление о мерах поддержки угольной отрасли, предполагающих отсрочки до 30 ноября 2025 г. по уплате НДПИ и страховых взносов. Об этом говорится в сообщении кабмина.

Кроме того, до указанной даты к угольным компаниям не будут применяться взыскания по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам, сформировавшимся на 1 июня 2025 г., при условии, что против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства, говорится в сообщении.

Перечень организаций, имеющих право на такие меры поддержки, будет сформирован Минэнерго на основании заявлений от компаний и предприятий. После формирования он будет представлен в ФНС.

Ранее Минфин сообщал, что указанные меры позволят угольным компаниям, столкнувшимся с ухудшением финансово-экономических показателей, высвободить оборотные средства на указанный период. Предварительная оценка финансовой поддержки может составить порядка 63 млрд руб., сообщали в Минфине, подчеркивая, что о конкретных суммах можно будет говорить после утверждения списка компаний, соответствующих критериям получения поддержки.

Перечисленные меры относятся к широкой поддержке компаний угольной отрасли, которой может воспользоваться каждая компания. Дополнительные индивидуальные меры рассматриваются на подкомиссии под руководством министра финансов Антона Силуанова.

В конце мая правительство РФ утвердило ряд мер по поддержке угольной отрасли. В частности, они предполагают утверждение планов финансового оздоровления предприятий отрасли, ограничения на выплату дивидендов, отсрочки по НДПИ и страховым взносам. Компаниям будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния.

Предприятиям, испытывающим серьезную долговую нагрузку, будет дана возможность реструктуризировать кредитную задолженность. Сибирским угольным компаниям предоставят компенсацию в размере 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях.

При распределении мер поддержки компаниям угольной отрасли будет использоваться адресный подход, сообщало правительство.

Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-мае 2025 г. составил 136,2 млрд руб. против прибыли 9,1 млрд руб. годом ранее. По итогам 2025 г. показатель может составить 300-350 млрд руб., если не изменится ситуация на внешних рынках, с курсом рубля и процентными ставками, сообщало ранее Минэнерго.