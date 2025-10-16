Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне подросшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $62,5 за баррель), при этом сдерживающими покупателей факторами остаются геополитическая напряженность и опасения относительно возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ в условиях рисков роста инфляции. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов просел на 0,1%.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2543,02 пункта (-0,1%); лидерами снижения выступили акции "Норникеля" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Яндекса" (-0,5%), лидерами роста - бумаги "Интер РАО" (+1,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,6%), "ВК" (+0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 октября, составляет 78,839 руб. (-1,12 рубля).

Подешевели также акции "Роснефти" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Подорожали "префы" Сбербанка (+0,3%), акции "Татнефти" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "НЛМК" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,2% "префы"), ВТБ (+0,1%), "Русала" (+0,1%).

Согласно вышедшим накануне вечером данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 7 по 13 октября составил 0,21% после повышения на 0,23% с 30 сентября по 6 октября, на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября. С начала месяца цены к 13 октября выросли на 0,41%, с начала года - на 4,72%.

Из данных за 13 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 октября ускорилась до 8,16% с 8,07% на 6 октября (и 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,08% с 8,04% на 6 октября, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил в среду, что заявления президента США Дональда Трампа о возможных поставках ракет "Томагавк" Украине не затрагивают состоявшиеся в ходе российско-американского саммита на Аляске обсуждения украинского урегулирования.

"Это (заявления о возможных поставках "Томагавков" - ИФ) не ответ на ту концепцию (обсуждавшуюся на Аляске - ИФ). Никакие его заявления про "Томагавки" никак не затрагивают того, что концептуально обсуждалось на Аляске. Я бы даже так сказал, концептуально-практически", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

По словам министра, в настоящее время Москва ждет ответа Вашингтона по итогам обсуждений. "Президент США Дональд Трамп сказал, что должен посоветоваться в Вашингтоне. Мы ждем реакции", - резюмировал глава МИД.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что рассматривает различные варианты военной помощи Украине. "Да, я изучаю разные варианты", - сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Вашингтон предоставить Киеву не ракеты Tomahawk, а какое-то другое оружие.

По словам американского лидера, украинская сторона "хочет что-то наступательное". "Мне нужно будет принять какое-то решение", - подытожил Трамп.

Также Трамп предположил, что препятствием для урегулирования украинского конфликта стала взаимная неприязнь между президентами России и Украины. "Неприязнь между этими двумя людьми - это препятствие", - сказал он журналистам в Белом доме. При этом Трамп вновь сообщил, что считает, что президент РФ Владимир Путин хотел бы завершить конфликт. "Думаю, что Путин хочет это закончить", - сказал американский лидер.

Кроме того, Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить покупку российской нефти. "Он заверил меня, что не будет покупать нефть из России", - сказал американский президент на пресс-конференции в Белом доме. По мнению Трампа, "теперь надо, чтобы Китай сделал то же самое".

Трамп уточнил, что Индия будет готова отказаться от такой нефти "через короткий промежуток времени". "А потом, когда война закончится, они смогут снова ее покупать", - добавил президент США.

Сообщений от индийской стороны о подобных решениях не поступало.

Тем временем министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил в среду, что Германия предоставит Киеву военное оборудование на сумму 2 млрд евро, в том числе системы ПРО. "Мы сейчас готовим пакет помощи на сумму 2 млрд евро. В него войдут системы противоракетной обороны, самые современные радиолокационные технологии и боеприпасы", - заявил он на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Мы также участвуем, безусловно, в программе PURL, вложив $500 млн", - продолжил он.

По словам Писториуса, готовящийся пакет помощи направлен на удовлетворение первоочередных потребностей Украины в сфере обороны.

По словам аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, рынок акций РФ накануне предпринял попытку коррекционного роста после достижения годовых минимумов, при этом активность покупателей сместилась в сторону акций энергокомпаний после заявлений Минэнерго РФ, что дивидендная политика в секторе останется гибкой и будет определяться точечно.

Настроения на рынке остаются осторожными: геополитическая напряженность вокруг Украины не ослабевает, также в фокусе внимания инвесторов - обсуждение новых санкций Евросоюза, в том числе возможное расширение ограничений на российские энергетические компании. На финансовом рынке усилилась обеспокоенность по поводу темпов снижения инфляции и жесткости позиции Банка России: в ЦБ напомнили, что смягчение политики будет осторожным, чтобы удержать инфляцию под контролем, а эффект от повышения НДС может усилить ценовое давление в конце года.

Индекс МосБиржи находится вблизи годовых минимумов, основной фон остается напряженным. Рынок нащупывает новую опору и сохраняет уязвимость к любым негативным новостям по геополитике, макроэкономике или новым ограничениям со стороны Запада. На дневном графике индекс МосБиржи нащупал краткосрочный уровень поддержки на отметке 2521 пункт. Наиболее вероятным сценарием в краткосрочной перспективе выглядит дальнейшее движение индекса в боковике 2521-2640 пунктов, считает Магомедов.

В США накануне слабо просел индекс Dow Jones (-0,04%), но подросли S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq Composite (+0,7%).

Поддержку рынку оказали позитивные корпоративные новости, в том числе сильные отчеты банков. Однако сдерживающим фактором остается усиление напряженности в торговых отношениях с Китаем.

Растущая напряженность в торговой сфере повышает неопределенность в отношении перспектив экономики США, что делает еще более важным быстрое снижение базовой процентной ставки, заявил в среду член совета управляющих Федеральной резервной системы Стивен Миран.

"На данный момент понижательных рисков для экономики больше, чем их было неделю назад, и нам следует признать, что это должно быть отражено в нашей политике", - сказал Миран на мероприятии, организованном CNBC.

Обнародованный Федрезервом в среду региональный обзор Beige Book показал, что экономическая активность в США в период с конца августа по начало октября была стабильной. При этом в обзоре отмечается усиление инфляции в Штатах и признаки ослабления рынка труда.

Публикация большинства статданных по экономике США по-прежнему приостановлена из-за шатдауна, и те немногие отчеты, которые выходят, внимательно отслеживаются рынком.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire State Manufacturing в октябре вырос на 19,4 пункта - до 10,7 пункта с минус 8,7 пункта месяцем ранее, что говорит об умеренном росте производственной активности в штате. Положительное значение индекса отмечено в третий раз за последние четыре месяца, сообщил в среду Федеральный резервный банк Нью-Йорка, рассчитывающий этот индикатор.

В Азии в четверг также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng проседает на 0,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются вверх после снижения днем ранее на опасениях избытка предложения на рынке и ослабления спроса на энергоносители из-за эскалации в отношениях США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 7:01 по Москве составила $62,45 за баррель (+0,9%), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $58,85 за баррель (+1%).

Напряженность в американо-китайских торговых отношениях усилилась в конце прошлой недели, когда президент США Трамп пригрозил ввести высокие пошлины на импорт из Китая в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов.

Во вторник в Китае начал действовать специальный портовый сбор для американских судов, а в Штатах - аналогичный сбор для китайских судов. Это приведет к росту торговых издержек и нарушению грузопотоков, что может негативно отразиться на объемах производства, и как следствие, спросе на энергоносители.