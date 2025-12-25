Поиск

"Аэрофлот" рассчитывает перевезти в 2025 году 55,4 млн человек

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" планирует перевезти в 2025 году около 55,4 млн человек, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"С точки зрения операционных результатов 2025 года наша основная цель была - удержание их на уровне 2024 года, потому что мы достигли высоких значений: в 2024 году было перевезено 55,3 млн пассажиров. В 2025 году мы закончим с результатами на таком же уровне - 55,4 млн пассажиров", - сказал Александровский.

Также, по его словам, "Аэрофлоту" удалось повысить занятость кресел до 90,3% против 89,6% в 2024 году. Налет на общий парк самолетов составил более 1 млн часов при среднегодовом росте с 2023 по 2025 год в 8,9%. Доля "Аэрофлота" на российском рынке авиаперевозок с учетом иностранных компаний составила 41,8%.

Маршрутная сеть группы в 2025 году насчитывала порядка 290 направлений, включая 64 города РФ и 19 стран. Доля маршрутов, минуя Москву, достигла 62%.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную компанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.

