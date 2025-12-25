ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Калужской области

Готовивший теракты мужчина оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ России заявила о ликвидации в Калужской области уроженца Запорожья, который по заданию украинских спецслужб готовил серию терактов.

"В результате проведённых мероприятий установлен житель Калуги, 1976 г.р., уроженец Запорожья, планировавший по заданию украинских спецслужб подрыв самодельных взрывных устройств на федеральном газохранилище и автомобильной стоянке оборонного предприятия", - сообщил в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе заявили, что при попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет.

"Для осуществления терактов террористом изготовлено около 80 кг бризантного взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства. Из оборудованного украинскими спецслужбами схрона изъято 300 грамм пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, 2 электродетонатора, а также пистолет ПМ и боеприпасы к нему", - сказали в ЦОС.

Там добавили, что в смартфоне мужчины обнаружена переписка с куратором из украинских спецслужб с обсуждением планируемых преступлений, инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Следственным подразделением УФСБ по Калужской области в отношении лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России.