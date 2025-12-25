Поиск

ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Калужской области

Готовивший теракты мужчина оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ России заявила о ликвидации в Калужской области уроженца Запорожья, который по заданию украинских спецслужб готовил серию терактов.

"В результате проведённых мероприятий установлен житель Калуги, 1976 г.р., уроженец Запорожья, планировавший по заданию украинских спецслужб подрыв самодельных взрывных устройств на федеральном газохранилище и автомобильной стоянке оборонного предприятия", - сообщил в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе заявили, что при попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет.

"Для осуществления терактов террористом изготовлено около 80 кг бризантного взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства. Из оборудованного украинскими спецслужбами схрона изъято 300 грамм пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, 2 электродетонатора, а также пистолет ПМ и боеприпасы к нему", - сказали в ЦОС.

Там добавили, что в смартфоне мужчины обнаружена переписка с куратором из украинских спецслужб с обсуждением планируемых преступлений, инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Следственным подразделением УФСБ по Калужской области в отношении лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России.

ФСБ Калужская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Площадь пожара в порту Темрюка после атаки БПЛА выросла до 4 тыс. кв. м

ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Калужской области

"Аэрофлот" рассчитывает перевезти в 2025 году 55,4 млн человек

Российские военные нейтрализовали за ночь 141 беспилотник ВСУ

Минобороны РФ сообщило о полете "стратегов" Ту-95МС над Баренцевым и Норвежским морями

 Минобороны РФ сообщило о полете "стратегов" Ту-95МС над Баренцевым и Норвежским морями

Два резервуара с нефтепродуктами горят в порту Темрюка после атаки БПЛА

Сбито еще четыре БПЛА, пытавшихся атаковать Москву

Песков заявил, что послания президента Федеральному собранию в 2025 году не будет

 Песков заявил, что послания президента Федеральному собранию в 2025 году не будет

Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса

Что произошло за день: среда, 24 декабря
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7961 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });