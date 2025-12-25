Площадь пожара в порту Темрюка после атаки БПЛА выросла до 4 тыс. кв. м

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают тушить возгорание резервуаров с нефтепродуктами в морском порту Темрюка (Краснодарский край), площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. метров, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"Горят два резервуара с нефтепродуктами. С утра к месту для помощи в ликвидации ЧП прибыл пожарный поезд", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в тушении пожара задействовано 99 человек и 26 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщалось, минувшей ночью в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Площадь пожара первоначально составляла около 2 тыс. кв. метров.

Пострадавших нет. Попадания нефтепродуктов в акваторию Темрюкского залива не допущено.