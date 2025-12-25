Российские военные нейтрализовали за ночь 141 беспилотник ВСУ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении в ночь на четверг 141 украинского БПЛА над российскими регионами и Азовским морем.

В ведомстве уточнили, что 62 БПЛА ликвидировали - над Брянской областью, 12 - над Тульской, 11 - над Калужской, 9 - над Московским регионом, 8 - над Адыгеей, 7 - над Краснодарским краем, по 6 - над Крымом и Ростовской областью, по 5 - над Белгородской, Воронежской областями и Азовским морем, 4 - над Курской областью и 1 - над Волгоградской.