В белгородских селах еще четыре человека ранены при ударах БПЛА

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области еще четыре человека ранены в результате новых атак беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Илёк-Кошары Ракитянского района в результате атаки FPV-дрона на рейсовый автобус ранены трое: водитель и две женщины. В Ракитянской ЦРБ мужчине диагностированы множественные осколочные ранения головы и руки. У одной женщины минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения руки, у второй - множественные осколочные ранения головы, руки и спины", - написал он в Telegram.

Врачи оценили состояние раненых как средней степени тяжести. Автобус получил повреждения.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа от удара дрона по частному домовладению пострадала женщина. "Бойцами самообороны она доставлена в Грайворонскую ЦРБ, где ей диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. На месте атаки повреждена надворная постройка", - сообщил губернатор.

Он уточнил, что для дальнейшего обследования и лечения все пострадавшие будут доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода.

Ранее в этот день Гладков сообщил об одном погибшем и троих пострадавших в результате разных атак БПЛА.

