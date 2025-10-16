Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в белгородском селе

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя при атаке украинского дрона в селе Устинка Белгородского района в четверг.

"В результате целенаправленного удара дрона ВСУ по легковому автомобилю погиб мирный житель", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его данным, в результате детонации беспилотника автомобиль загорелся. "Мужчина, находившийся в момент атаки в салоне авто, скончался на месте", - отметил губернатор.