Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в белгородском селе

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя при атаке украинского дрона в селе Устинка Белгородского района в четверг.

"В результате целенаправленного удара дрона ВСУ по легковому автомобилю погиб мирный житель", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его данным, в результате детонации беспилотника автомобиль загорелся. "Мужчина, находившийся в момент атаки в салоне авто, скончался на месте", - отметил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Белгородская область
