В Белгородской области в результате атак БПЛА ранены два человека

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате атак БПЛА ранены мирный житель и боец самообороны , сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Валуйском округе на участке автодороги Казинка-Рябики дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель получил минно-взрывную травму и баротравму, а также осколочное ранение бедра", - написал губернатор.

Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

В Шебекине дрон ударил по служебному автомобилю. За медицинской помощью в районную ЦРБ обратились трое бойцов самообороны. У одного из них диагностировали баротравму, лечиться он будет амбулаторно.

Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков Валуйский округ Белгородская область
