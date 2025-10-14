Поиск

Предприятия и соцобъект повреждены атаками БПЛА в Белгородской области

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Повреждения зафиксированы после атак беспилотников ВСУ в нескольких муниципалитетах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе в селе Красный Октябрь в результате атаки дрона повреждена кровля многоквартирного дома. В посёлке Октябрьский два дрона ударили по коммерческому предприятию - повреждено оборудование. В посёлке Малиновка от удара дрона произошло возгорание кровли социального объекта - пожар потушен", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Также в Валуйском округе в селе Кукуевка вследствие атаки беспилотника повреждена крыша одного из помещений сельхозпредприятия.

Кроме того, в городе Шебекино дрон ударил по территории частного домовладения, в результате чего повреждены навес, легковой автомобиль и мотоцикл.

В Грайворонском округе в селе Смородино в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА разрушена кровля и выбиты окна частного дома, проинформировал Гладков.

