Поиск

Дома и предприятия повреждены при атаках БПЛА в Белгородской области

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Пять муниципалитетов атаковали беспилотники ВСУ в Белгородской области, предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе в поселке Комсомольский в результате падения обломков от сбитого беспилотника в трех частных домовладениях выбиты окна. В хуторе Церковный беспилотник атаковал территорию сельхозпредприятия - посечена кабина и выбиты стекла ГАЗели", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также, по его информации, в селе Красный Октябрь при атаке дрона в пяти квартирах многоквартирного дома повреждено остекление, в частном домовладении выбиты окна и поврежден забор.

В селе Салтыково от детонации беспилотника на парковке сельскохозяйственного предприятия повреждения получили два легковых автомобиля.

Еще в трех селах Белгородского района при атаках дронов и падении их обломков повреждены автомобили.

В Шебекинском округе, в городе Шебекино от удара дрона в одном из предприятий повреждены остекление и фасад. От детонации ещё одного дрона повреждены кровля коммерческого предприятия и грузовик.

В селе Червона Дибровка беспилотником атакован коммерческий объект, в результате чего в здании выбиты окна и огнём повреждён легковой автомобиль.

В Грайворонском округе в селе Гора-Подол вследствие атаки БПЛА выбиты окна в трёх квартирах многоквартирного дома. В Грайвороне от удара беспилотника повреждена кровля многоквартирного дома.

Кроме того, в Ракитянском районе в посёлке Пролетарский беспилотник атаковал территорию сельскохозяйственного предприятия, повреждения получил один из объектов. Ещё один беспилотник нанес удар по коммерческому предприятию - посечена кровля, а также два автомобиля.

Площадка сельхозпредприятия также была атакована двумя FPV-дронами неподалеку от хутора Шаховка в Волоконовском районе. В результате повреждения получил грузовик, проинформировал руководитель области.

Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ уже собрала 132 млн т зерна

РФ уже собрала 132 млн т зерна

Что произошло за день: среда, 15 октября

Депутаты Думы обратили внимание Минсельхоза на вопрос "вызова дождя" в регионах

Депутаты Думы обратили внимание Минсельхоза на вопрос "вызова дождя" в регионах

Мораторий на обнуление топливного демпфера не отменит увеличение "отсечки" на 10 п. п.

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Лавров заявил, что "аляскинский процесс" не завершен

Лавров заявил, что "аляскинский процесс" не завершен

Мособлсуд утвердил решение о взыскании с Тинькова в пользу Дерипаски 40 млн руб. из-за оскорблений

РФ и Белоруссия подписали программу стратегического партнерства в военной сфере

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Москва и Дамаск обсуждают тему военного присутствия РФ в Сирии в закрытом режиме

Москва и Дамаск обсуждают тему военного присутствия РФ в Сирии в закрытом режиме
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске105 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });