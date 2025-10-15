Дома и предприятия повреждены при атаках БПЛА в Белгородской области

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Пять муниципалитетов атаковали беспилотники ВСУ в Белгородской области, предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе в поселке Комсомольский в результате падения обломков от сбитого беспилотника в трех частных домовладениях выбиты окна. В хуторе Церковный беспилотник атаковал территорию сельхозпредприятия - посечена кабина и выбиты стекла ГАЗели", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также, по его информации, в селе Красный Октябрь при атаке дрона в пяти квартирах многоквартирного дома повреждено остекление, в частном домовладении выбиты окна и поврежден забор.

В селе Салтыково от детонации беспилотника на парковке сельскохозяйственного предприятия повреждения получили два легковых автомобиля.

Еще в трех селах Белгородского района при атаках дронов и падении их обломков повреждены автомобили.

В Шебекинском округе, в городе Шебекино от удара дрона в одном из предприятий повреждены остекление и фасад. От детонации ещё одного дрона повреждены кровля коммерческого предприятия и грузовик.

В селе Червона Дибровка беспилотником атакован коммерческий объект, в результате чего в здании выбиты окна и огнём повреждён легковой автомобиль.

В Грайворонском округе в селе Гора-Подол вследствие атаки БПЛА выбиты окна в трёх квартирах многоквартирного дома. В Грайвороне от удара беспилотника повреждена кровля многоквартирного дома.

Кроме того, в Ракитянском районе в посёлке Пролетарский беспилотник атаковал территорию сельскохозяйственного предприятия, повреждения получил один из объектов. Ещё один беспилотник нанес удар по коммерческому предприятию - посечена кровля, а также два автомобиля.

Площадка сельхозпредприятия также была атакована двумя FPV-дронами неподалеку от хутора Шаховка в Волоконовском районе. В результате повреждения получил грузовик, проинформировал руководитель области.