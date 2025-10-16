Поиск

В Белгородской области в результате атак БПЛА ранены еще три человека

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Белгородском районе и Грайворонскому округу ранены три мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В поселке Октябрьский Белгородского района два мирных жителя пострадали от удара дрона по парковке социального объекта. В Октябрьской районной больнице медики диагностировали у мужчины минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги, у женщины - минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения рук и ноги", - написал Гладков в Telegram.

В социальном объекте повреждены остекление и фасад. Также на парковке поврежден легковой автомобиль.

В селе Доброе Грайворонского округа в результате ночной атаки беспилотника пострадала женщина. "Почувствовав недомогание, она вызвала скорую помощь. Бригада СМП доставляет пострадавшую с баротравмой в городскую больницу № 2 Белгорода", - уточнил губернатор.

"В Грайворонском округе в селе Головчино от удара дрона по парковке социального объекта загорелись два легковых автомобиля - пожарными расчетами очаги возгорания оперативно ликвидированы. Город Грайворон атакован двумя дронами - осколками посечены два легковых автомобиля", - сообщил Гладков.

В селе Глотово Грайворонского округа вследствие атаки беспилотника в частном доме выбиты окна, повреждены крыша и фасад. В селе Дунайка FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю - у транспортного средства выбиты стекла и посечен кузов. В селе Новостроевка-Первая вследствие атаки дрона на территории частного домовладения повреждены гараж и надворная постройка.

В поселке Дубовое Белгородского района в результате падения обломков от сбитого беспилотника в частном доме выбиты окна. В селе Бочковка частный дом атакован беспилотником - повреждено остекление.

Ранее 16 октября Гладков сообщил, что при атаке украинского дрона по легковому автомобилю в селе Устинка Белгородского района погиб мужчина. Еще один мужчина получил ранения в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в селе Красный Октябрь Белгородского района.

