Новак проведет совещание по вопросам топливного рынка 22 октября

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак 22 октября проведет очередное совещание по вопросам топливного рынка, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Предыдущее состоялось 9 октября. 13 октября указом президента Владимира Путина был введен мораторий на обнуление топливного демпфера с октября 2025 года по май 2026 года. Кроме того, указ вывел из-под акциза производство зимнего дизельного топлива путем смешения сортов ДТ с авиакеросином вне нефтеперерабатывающих заводов.

17 октября правительство сообщило, что утвердило постановление о нерасторжении соглашений о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, чтобы НПЗ могли продолжать получать обратный акциз на нефть даже в случае смещения сроков модернизации. Это позволит предприятиям завершить проекты, что положительно отразится на внутреннем рынке нефтепродуктов, считают в правительстве.

Также в числе мер по насыщению внутреннего рынка властями введена нулевая пошлина на импорт нефтепродуктов до середины 2026 года, на более поздние сроки перенесены плановые ремонты предприятий, используется потенциал ранее накопленных запасов топлива на НПЗ и нефтебазах. Параллельно реализуется ещё ряд мероприятий: корректировка правил проведения биржевых торгов с целью недопущения спекулятивного роста цен на топливо в оптовом сегменте; координация логистики и ускорение поставок топлива во все регионы.

Последние несколько недель средняя стоимость 92-го бензина и дизельного топлива на "Петербургской бирже" находится на рекордных уровнях на фоне плановых и внеплановых ремонтов НПЗ. Вслед за биржевыми ценами набирают темпы роста и цены на АЗС: согласно данным Росстата, по отношению к началу года розничные цены на бензин к 13 октября увеличились на 10,99%, значительно обогнав общую инфляцию (4,72% с начала года). При этом регуляторы считают ориентиром повышение цен на заправках не выше инфляции.

В России до конца года действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. С 1 октября вступил в силу запрет для непроизводителей на экспорт ДТ, а также судового топлива и прочих газойлей.