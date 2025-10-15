Поиск

Нулевая импортная пошлина на нефтепродукты будет действовать до середины 2026 г.

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло ряд мер по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами, доложил министр энергетики Сергей Цивилев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Он перечислил ряд мер, в частности, продление запрета на экспорт бензина всеми участниками рынка до конца года, введение запрета экспорта дизтоплива для непроизводителей также до конца года.

"Созданы экономические условия для импорта автомобильного бензина путем обнуления до середины 2026 года ввозной импортной пошлины, и принято решение по обеспечению демпферных выплат в отношении ввозимого топлива. Обеспечена работа с партнерами по поставке бензина на российский рынок", - доложил Цивилев.

Он также отметил, что "использован потенциал ранее накопленных запасов топлива на НПЗ и нефтебазах, а также на более поздние сроки перенесены плановые ремонты НПЗ".

"Созданы условия для сохранения выплаты демпфера (нефтяным компаниям - ИФ). Созданы условия для увеличения предложения зимнего дизельного топлива в осенне-зимний период 2025-2026 года. В настоящее время дополнительно реализуются следующие мероприятия: корректировка правил проведения биржевых торгов с целью недопущения спекулятивного роста цен на топливо в оптовом сегменте; координация логистики и ускорение поставок топлива во все регионы, а также для нужд сельхозпроизводителей", - добавил министр.

Одновременно с принятыми реализованными мерами ведется комплексная работа по усилению защиты объектов ТЭК, подчеркнул он.

