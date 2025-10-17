На Смоленской площади отметили активизацию практического сотрудничества России с Китаем

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Россия и Китай наращивают сотрудничество и практическую кооперацию, несмотря на предпринимаемые извне попытки препятствовать этому процессу, заявили в российском МИД.

"Москва и Пекин, опираясь на положения Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года, наращивают сотрудничество во всех областях при взаимном уважении и учете национальных интересов, активно противостоят любым попыткам вмешательства и подрыва традиционной дружбы между двумя странами", - говорится в сообщении по итогам заседания коллегии министерства.

На Смоленской площади отметили, что "успешно набирает обороты практическая кооперация, несмотря на односторонние нелегитимные ограничительные меры, а также нерыночные методы конкуренции со стороны западных стран, стремящихся подорвать двустороннее партнерство в этой сфере".

"Развиваются гуманитарные связи, укрепляющие социальную основу двусторонних отношений", - констатировали в министерстве.

Помимо этого, "коллегия дала высокую оценку плотной стратегической координации Москвы и Пекина по международной проблематике и региональным досье, отмечена значимая роль наших государств в построении справедливого и устойчивого многополярного мира".

"Россия и Китай солидарны в том, что обеспечение надежного и устойчивого мира требует устранения первопричин межгосударственных противоречий и отказа от создания угроз друг другу", - отметили в МИД.

Вместе с тем "признано необходимым наращивать координацию с КНР на таких региональных направлениях, как безопасность в АТР и Центральной Азии, ситуация вокруг Афганистана, развитие отношений с Африкой", подтверждена также "приоритетность выработки совместных подходов к вопросам глобальной повестки дня, включая искусственный интеллект, изменение климата, демократизацию международных институтов".

"Россия и Китай выступают за консолидацию усилий стран Глобального Юга и Востока, содействуют укреплению их права голоса в механизмах глобального управления", - подчеркнули на Смоленской площади.