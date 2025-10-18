Власти обещали оказать помощь семьям погибших на предприятии в Стерлитамаке

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Семьям погибших при взрыве на предприятии "Авангард" в Стерлитамаке (Башкирия) будет оказана необходимая помощь: от психологической до финансовой, заявил в субботу глава администрации города Эмиль Шаймарданов.

"Вчера в одном из цехов ФКП "Авангард" произошел взрыв. К сожалению, три сотрудника погибли. Сегодня вместе с генеральным директором предприятия Дмитрием Олеговичем Логиновым встретились с семьями погибших. Выразили им соболезнования, хотя сложно подобрать слова, чтобы выразить всю скорбь. Необходимую помощь окажем семьям в полном объеме: психологическую, медицинскую (если потребуется) и финансовую", - написал мэр на своих страницах в соцсетях.

Шаймарданов заверил, что после завершения расследования семьям будет выплачена материальная помощь.

Накануне вечером в цехе нитроузла на предприятии "Авангард" в Стерлитамаке произошел взрыв. Здание цеха получило серьезные повреждения. В результате ЧП пострадали восемь человек, трое из которых погибли.

По факту происшествия на промпредприятии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).