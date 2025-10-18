Поиск

Власти обещали оказать помощь семьям погибших на предприятии в Стерлитамаке

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Семьям погибших при взрыве на предприятии "Авангард" в Стерлитамаке (Башкирия) будет оказана необходимая помощь: от психологической до финансовой, заявил в субботу глава администрации города Эмиль Шаймарданов.

"Вчера в одном из цехов ФКП "Авангард" произошел взрыв. К сожалению, три сотрудника погибли. Сегодня вместе с генеральным директором предприятия Дмитрием Олеговичем Логиновым встретились с семьями погибших. Выразили им соболезнования, хотя сложно подобрать слова, чтобы выразить всю скорбь. Необходимую помощь окажем семьям в полном объеме: психологическую, медицинскую (если потребуется) и финансовую", - написал мэр на своих страницах в соцсетях.

В РоссииТри человека погибли при взрыве в пятницу на предприятии "Авангард" в БашкирииЧитать подробнее

Шаймарданов заверил, что после завершения расследования семьям будет выплачена материальная помощь.

Накануне вечером в цехе нитроузла на предприятии "Авангард" в Стерлитамаке произошел взрыв. Здание цеха получило серьезные повреждения. В результате ЧП пострадали восемь человек, трое из которых погибли.

По факту происшествия на промпредприятии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

ФКП "Авангард" основано в 1943 году. Предприятие производит промышленные взрывчатые вещества для проведения прострелочно-взрывных работ в нефтяных, газовых и других скважинах, продукцию малотоннажной химии.

Стерлитамак Башкирия Авангард Эмиль Шаймарданов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МАГАТЭ сообщили, что начался ремонт ведущих на ЗАЭС линий электропередач

В МАГАТЭ сообщили, что начался ремонт ведущих на ЗАЭС линий электропередач

Володин считает, что расширение использования контента с ИИ, возможно, потребует его маркировки

Три человека погибли при взрыве в пятницу на предприятии "Авангард" в Башкирии

Четыре человека стали жертвами пожара в многоквартирном доме в Новосибирске

Четыре человека стали жертвами пожара в многоквартирном доме в Новосибирске

Минобороны РФ заявило об уничтожении ночью 41 БПЛА, 3 из них - в Подмосковье

Росавиация сняла ограничения в семи аэропортах

Росавиация сообщила о приостановке работы шести аэропортов

Что произошло за день: пятница, 17 октября

Восемь человек пострадали при взрыве на предприятии "Авангард" в Башкирии

Трое пострадавших при взрыве на предприятии в Башкирии доставлены в больницу

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7384 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2465 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });