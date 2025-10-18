Поиск

Что произошло за день: суббота, 18 октября

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Три человека погибли при взрыве в пятницу на предприятии "Авангард" в Башкирии. Еще пять человек находятся в больнице.

- Повышение утильсбора не затронет всех импортеров, приобретших автомобили до вступления в силу новой нормы, заверили в Минпромторге. Там уточнили, что информация об отсрочке вступления в силу новых правил расчета утильсбора только для граждан, купивших автомобиль до 12 сентября, не соответствует действительности.

- "Газпром" подал к Linde иск в суд РФ о возмещении вреда. Германская инжиниринговая компания уже выступает ответчиком по другим крупным искам.

- "ВСМПО-Ависма" с 1 декабря планирует перевести административный персонал на 4-дневку. На нее планируется перевести часть сотрудников, не задействованных в ключевых производственных процессах.

- Комета Lemmon пройдет на минимальном расстоянии от Земли через трое суток - около 89 миллионов км. В лаборатории солнечной астрономии отметили, что комету можно будет увидеть с помощью фотоаппаратов с хорошей светосилой, а также в домашние телескопы.

- Александр Овечкин провел 898-й гол в карьере в НХЛ. В матче против "Миннесоты" он забил гол и отдал результативную передачу.

Медведев посетил полигон Капустин Яр

Альпинист из Коста-Рики умер на горе Эльбрус

Экс-глава "Россетей Сибирь" Акилин арестован по делу о получении взятки

Повышение утильсбора не затронет всех импортеров, приобретших машины до вступления в силу новой нормы

В МАГАТЭ сообщили, что начался ремонт ведущих на ЗАЭС линий электропередач

Володин считает, что расширение использования контента с ИИ, возможно, потребует его маркировки

Три человека погибли при взрыве в пятницу на предприятии "Авангард" в Башкирии

Четыре человека стали жертвами пожара в многоквартирном доме в Новосибирске

Минобороны РФ заявило об уничтожении ночью 41 БПЛА, 3 из них - в Подмосковье

Росавиация сняла ограничения в семи аэропортах

