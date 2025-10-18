Повышение утильсбора не затронет всех импортеров, приобретших машины до вступления в силу новой нормы

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Ожидаемое изменение правил расчета утилизационного сбора на автомобили, включая его повышение для физлиц в отношении машин мощностью более 160 лошадиных сил, не затронет тех импортеров, которые оплатили утильсбор до вступления в силу новой нормы, сообщили в субботу в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Обращаем внимание, что информация об отсрочке вступления в силу новых правил расчета утильсбора только для граждан, купивших автомобиль до 12 сентября, не соответствует действительности", - добавили в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что сейчас в соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова Минпромторгом прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта об изменении правил расчета утильсбора.

Проект предусматривал, что новые правила расчета утильсбора с привязкой его размера не только к возрасту автомобиля и объему двигателя, но и его мощности с одновременной отменой льготной ставки сбора для иномарок мощностью более 160 лошадиных сил вступят в силу с 1 ноября. Мантуров на этой неделе сообщил, что рассматривается отсрочка вступления этих норм до 1 декабря.