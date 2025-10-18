Комета Lemmon пройдет на минимальном расстоянии от Земли через трое суток

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Комета Lemmon (C/2025 A6) пройдет в 89 млн км от Земли, ее можно будет наблюдать во вторник, 21 октября, сообщили в субботу в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Комета C/2025 A6 Lemmon через трое суток, 21 октября, пройдет на минимальном расстоянии от Земли, составляющем около 89 миллионов км. Комета не видна, и почти наверняка не будет видна, невооруженным глазом, но может быть найдена с помощью относительно недорогих фотоаппаратов с хорошей светосилой, а также в простые домашние телескопы", - говорится в ее сообщении.

Наиболее вероятно, что комета проходит сейчас через пик светимости. "Перспективы дальнейшего усиления яркости тела пока, скорее, пессимистические", - добавили там.

По мнению ученых лаборатории, "текущий информационный шум вокруг кометы является в некоторой степени искусственным и не соответствует реальному масштабу события".

"В то же время, небесное тело будет наблюдаться как минимум до конца октября - первых чисел ноября, поэтому какие-то изменения в лучшую сторону еще возможны, но, конечно, речь идет максимум о том, что тело может стать ярче в 2-3 раза, но не в сотни раз", - сообщили специалисты.

В настоящий момент комета перемещается от созвездия гончих псов в сторону созвездия Волопаса. Ближайшей яркой звездой на небе является Арктур. Увидеть комету с Земли без опыта и специальной аппаратуры пока практически невозможно, отметили ученые.