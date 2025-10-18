Поиск

Комета Lemmon пройдет на минимальном расстоянии от Земли через трое суток

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Комета Lemmon (C/2025 A6) пройдет в 89 млн км от Земли, ее можно будет наблюдать во вторник, 21 октября, сообщили в субботу в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Комета C/2025 A6 Lemmon через трое суток, 21 октября, пройдет на минимальном расстоянии от Земли, составляющем около 89 миллионов км. Комета не видна, и почти наверняка не будет видна, невооруженным глазом, но может быть найдена с помощью относительно недорогих фотоаппаратов с хорошей светосилой, а также в простые домашние телескопы", - говорится в ее сообщении.

Наиболее вероятно, что комета проходит сейчас через пик светимости. "Перспективы дальнейшего усиления яркости тела пока, скорее, пессимистические", - добавили там.

По мнению ученых лаборатории, "текущий информационный шум вокруг кометы является в некоторой степени искусственным и не соответствует реальному масштабу события".

"В то же время, небесное тело будет наблюдаться как минимум до конца октября - первых чисел ноября, поэтому какие-то изменения в лучшую сторону еще возможны, но, конечно, речь идет максимум о том, что тело может стать ярче в 2-3 раза, но не в сотни раз", - сообщили специалисты.

В настоящий момент комета перемещается от созвездия гончих псов в сторону созвездия Волопаса. Ближайшей яркой звездой на небе является Арктур. Увидеть комету с Земли без опыта и специальной аппаратуры пока практически невозможно, отметили ученые.

Земля Lemmon РАН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Тегеране заявили, что одобряющая соглашение по ИЯП резолюция СБ ООН утратила силу

США оказывают давление на Венесуэлу, чтобы заставить Мадуро уйти самому

США оказывают давление на Венесуэлу, чтобы заставить Мадуро уйти самому

В Венгрии раскритиковали отказ Польши в экстрадиции подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Что случилось этой ночью: суббота, 18 октября

Трамп отказал Зеленскому в предоставлении Киеву ракет Tomahawk

Трамп призвал и Украину, и Россию "остановиться там, где они находятся"

Трамп призвал и Украину, и Россию "остановиться там, где они находятся"

Дмитриев заявил, что обсуждение проекта туннеля между Россией и США продолжится

Трамп выразил интерес к идее о прокладке тоннеля между Аляской и Россией

Трамп заявил, что Мадуро опасается конфликта с США и готов на компромисс

Президент США вновь заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть

Президент США вновь заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2465 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7380 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });