"ВСМПО-Ависма" с 1 декабря планирует перевести административный персонал на 4-дневку

Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" с 1 декабря планирует ввести режим неполной занятости для ограниченного числа работников, в основном выполняющих управленческие функции, сообщили "Интерфаксу" в департаменте труда и занятости населения Свердловской области.

Там добавили, что на сегодняшний день предприятие продолжает работу в обычном режиме.

В пресс-службе "ВСМПО-Ависма" "Интерфаксу" пояснили, что речь идет о переходе на четырехдневную рабочую неделю. На нее планируется перевести часть сотрудников, не задействованных в ключевых производственных процессах, в основном это административный персонал.

Меры направлены на сохранение высококвалифицированного коллектива предприятия и поддержание операционной стабильности, подчеркнули в пресс-службе предприятия.

"Это непростое решение, однако оно позволяет нам сохранить команду и подготовиться к восстановлению рынка. Мы рассматриваем это как временную меру и в период такого режима предложим сотрудникам дополнительные возможности для профессионального обучения. Компания продолжит выполнять все обязательства перед клиентами и партнерами, обеспечивая высокое качество продукции и сохраняя позиции лидера мирового рынка титана", - отметил собеседник агентства.

"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Мажоритарным акционером компании является Михаил Шелков.

ВСМПО-Ависма Свердловская область
