Три человека погибли в ДТП на трассе под Великим Новгородом

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Авария с участием семи автомобилей произошла на трассе Великий Новгород-Псков, в результате ДТП погибли три человека, в том числе грудной ребенок, сообщили "Интерфаксу" в Новгородском региональном управлении ГИБДД.

Как добавил собеседник агентства, еще один человек получил травмы.

Предварительно, авария произошла около 16:00 на 43 км магистрали неподалеку от поселка Шимск. Ее причины, а также личности погибших и пострадавшего устанавливаются. Движение по трассе после ДТП было частично перекрыто.

Великий Новгород
