Минфин предложил наделить президента правом регулирования в валютной сфере

Предлагается ему разрешить вводить указами валютные ограничения в одностороннем порядке

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Минфин подготовил проект поправок к закону "О валютном регулировании и валютном контроле", которые предусматривают возможность регулирования отношений в валютной сфере в России наряду с федеральными законами также указами президента, в частности, по введению в одностороннем порядке валютных ограничений.

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с документом.

Предлагается под валютными ограничениями понимать "установленные международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза, или валютным законодательством РФ ограничения на валютные операции, выраженные в их прямом запрете, лимитировании объемов, количества и сроков проведения, валюты платежа, в установлении требований по получению специальных разрешений (лицензий) на их проведение, резервированию части, всей суммы или суммы, кратной всей сумме проводимой валютной операции, а также ограничения, связанные с открытием и ведением счетов на территориях РФ, и требования об обязательной продаже иностранной валюты".

Проект предполагает дополнить действующий закон положением, что "правовые отношения в валютной сфере в РФ могут регулироваться также указами президента РФ".

В законе предполагается зафиксировать возможность введения Россией валютных ограничений в одностороннем порядке.

В этом случае действия, которые должны совершаться для соблюдения ограничений, могут определяться устанавливающими их указами президента. В них могут быть определены методы и средства обеспечения соблюдения введенных ограничений; федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору за соблюдением установленных мер; компетенция госорганов и организаций, включая уполномоченные банки, по осуществлению конкретных функций, предусмотренных валютным законодательством; а также полномочия отдельных физических и юридических лиц, госорганов по совершению определенных валютных операций.

Для обеспечения реализации издаваемых президентом нормативных правовых актов по введению в одностороннем порядке валютных ограничений законопроектом приводятся в соответствие положения закона в части распространения исключений, вводимых соответствующими актами президента, из общего порядка проведения валютных операций между резидентами и порядка проведения валютных операций между нерезидентами, в соответствии с которыми такие валютные операции проводятся без ограничений.

В настоящее время не предусмотрена ответственность за нарушение введенных президентом отдельных валютных ограничений. Наделение главы государства полномочиями по изданию нормативных правовых актов в соответствии с федеральным законом и их признание в качестве актов валютного законодательства позволит органам валютного контроля выдавать предписания об устранении выявленных нарушений и привлекать нарушителей к ответственности, полагают авторы законопроекта.