В Калининградской области сократят часы продажи спиртного в "наливайках"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Калининградской области приняло законопроект, ограничивающий продажу алкоголя без лицензии в объектах общепита в многоквартирных домах, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

"Депутаты поддержали нашу инициативу и приняли сегодня законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в "наливайках", расположенных в жилых домах и в местах рядом. Прикрываясь статусом организации общественного питания, они могли продавать алкоголь после 9 вечера", - написал он в Telegram.

Новый закон запрещает "наливайкам" продавать алкоголь с 21 до 11 часов.

Как отметил в заксобрании и.о. министра регионального контроля (надзора) Калининградской области Денис Белозеров, это ограничение не будет распространяться на рестораны, кафе и бары, работающие по лицензии.

Он добавил, что в правительство Калининградской области продолжает поступать больше количество жалоб от жителей домов о нарушении тишины и покоя в вечернее время.

По данным управления МВД по региону, возросло количество возбужденных административных дел о потреблении алкоголя в запрещенных местах, в том числе во дворах и в местах общего пользования в домах: с 1 сентября 2023 года по 1 июня 2024 года было составлено 1,3 тысячи протоколов, с 1 сентября 2024 года по 1 июня 2025 года - 1,9 тысячи.

Депутаты поддержали предложенный законопроект в двух чтениях. Ограничение заработает с 1 марта 2026 года.

В Калининградской области с 1 сентября 2024 года действует запрет на продажу алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и работающих без лицензии, с 23 до 11 часов. В магазинах купить такую продукцию нельзя с 21 до 11 часов.

Калининградская область Денис Белозеров Алексей Беспрозванных
