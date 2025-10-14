Поиск

В Республике Алтай решили запретить продажу алкоголя по выходным

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Администрация Республики Алтай внесет на ближайшем заседании регионального правительства предложение о полном запрете продажи алкоголя по выходным дням и ограничении его продаж в будни, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Андрей Турчак.

"Ограничение времени продажи алкоголя в будни с 11 до 19 часов, в пятницу - до 16 часов. Полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни", - написал он.

Со ссылкой на данные Минздрава республики Турчак сообщил, что уровень смертности в регионе с 2024 года превышает рождаемость. Основные причины - внешние, среди которых "пьяные" ДТП и отравления, в первую очередь алкоголем, а также медицинские - это болезни системы кровообращения и онкология. В связи с этим меры по изменению этой ситуации были обсуждены на состоявшемся межведомственном совете по укреплению общественного здоровья, проинформировал Турчак.

"На ближайшее заседание правительства внесем следующие предложения: полный запрет алкомаркетов и розничной продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах и вблизи детских садов и школ; (...) запрет на открытую выкладку алкоголя и табака в прикассовой зоне. Соседство сладостей и "взрослой" продукции - недопустимо (...) закрытие всех "наливаек" в жилом секторе", - сообщил глава республики.

Кроме этого, власти намерены предложить правительству ввести полный запрет на продажу курительных смесей, вейпов и компонентов к ним, а также активизировать рейды и контрольные закупки с участием МВД, Роспотребнадзора, депутатов и общественности.

"У нас нет цели закрыть ту или иную точку или торговую сеть. Магазинам, которые сегодня торгуют алкоголем в жилых домах и возле школ, предложим перейти на продажу продуктов. Такие примеры есть в регионах России, и они работают", - отметил Турчак.

Он поручил республиканскому Минэкономразвития подготовить проект такого постановления в недельный срок.

