Задержанный в Приморье французский велосипедист находится в СИЗО в Уссурийске

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Французский велопутешественник Софиан Сехили, задержанный по подозрению в незаконном пересечении госграницы в сентябре в Приморье, арестован и находится в СИЗО в Уссурийске, сообщил "Интерфаксу" председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Владимир Найдин.

"Мы мониторим ситуацию в СМИ. И в одной из статей мы увидели, что задержан французский путешественник. Решили проверить условия содержания, приехали в Уссурийское СИЗО. Нас отвели в камеру, которая находится на верхних этажах. Это двухместная светлая камера, он находится там не один. Камера оборудована всеми необходимым, есть телевизор", - сказал Найдин.

По его словам, жалоб на условия содержания у Сехили не было. По просьбе арестованного, представители ОНК связались с его адвокатом.

"По словам адвоката, налажена связь с женой Сехили. Мы также связались с супругой, сообщили о нормальном самочувствии Сехили, на здоровье он не жаловался", - добавил Найдин.

Членам ОНК Сехили сообщил, что у него была электронная виза для въезда в Россию.

"Возможно, велопутешественник заехал не на тот пункт пропуска, где действует эта виза. Ему, скорее всего, наши пограничники сообщили, что ему надо ехать в другой пункт, но он, может быть, решил через лес ехать, - сказал Найдин. - Сехили косвенно подтвердил, что нарушил законодательство. Он говорит, я понимаю, что я нарушил. Он нарисовал нам там схему, как он пересекал лес".

На какой срок француз арестован, в ОНК не знают.

"Сейчас идет следствие. Обычно суд избирает меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два или три месяца. Затем решается вопрос о продлении меры пресечения. Проблема в том, что у Сехили нет места жительства в России, так, возможно, отпустили бы под домашний арест", - сказал Найдин.

В начале сентября ряд СМИ сообщили, что Сехили задержан в Приморском крае по подозрению в незаконном пересечении государственной границы. Он пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. На сайте велопутешественника сообщается, что живет он на юго-западе Франции. С 2010 года он проехал более 200 тысяч км, посетив более 50 стран на пяти континентах.

Приморье ОНК Уссурийск Франция Софиан Сехили Владимир Найдин
