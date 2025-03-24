В Орловской области беременным школьницам будут разово выплачивать 100 тыс. рублей

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Власти Орловской области распространили единовременную выплату в 100 тыс. рублей на школьниц, вставших на учет по беременности.

Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Андрея Клычкова, опубликованный на сайте правительства области.

Согласно документу, теперь единовременная денежная выплата предоставляется беременным женщинам при соблюдении следующих условий: "обучение по очной форме в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования".

Данная мера поддержки рассчитана на 2025-2027 годы.