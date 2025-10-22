В Белгородской области в результате атак БПЛА ранены двое

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Грайворонском округе Белгородской области в результате атак БПЛА ранены двое, в том числе ребенок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Девятилетняя девочка пострадала вчера в результате атаки дрона на легковой автомобиль в селе Новостроевка-Первая. Сегодня родители привезли ее в детскую областную клиническую больницу, где врачи диагностировали ей осколочное ранение ноги", - написал Гладков в Telegram.

В селе Головчино в результате удара дрона по спецтехнике водитель получил минно-взрывную травму и баротравму, его доставят в больницу в Белгороде для обследования.