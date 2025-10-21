Мужчина погиб при ударе дрона в Белгородской области

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб при ударе украинского дрона по автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа от удара FPV-дрона по легковому автомобилю погиб мужчина. От полученных ранений он скончался до прибытия в больницу", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Гладков добавил, что транспортное средство после удара уничтожено огнём.