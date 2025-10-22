Поиск

Житель Грайворона тяжело ранен в результате обстрела

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Пять населенных пунктов Белгородской области подверглись воздушным ударам, ранен мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, город Грайврон обстреливали дважды. Там тяжело ранен мужчина, его доставили в реанимацию Грайворонской ЦРБ с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и ноги.

В результате первого обстрела в Грайвороне был поврежден объект инфраструктуры. Без электричества остались часть Грайворона и село Новостроевка-Первая. Энергоснабжение начнут восстанавливать после согласования с Министерством обороны. При повторном обстреле был поврежден один легковой автомобиль.

В селе Зозули Борисовского района от сброса взрывного устройства с беспилотника поврежден объект инфраструктуры. "Электроснабжение временно отсутствует в ряде населенных пунктов. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны", - добавил Гладков.

В Белгородском районе в поселке Октябрьский вследствие атаки FPV-дрона на территории административного объекта загорелся легковой автомобиль, его потушили. Также от ударов дронов повреждены административный объект, остекление в четырех квартирах многоквартирного дома, пять легковых автомобилей и линия электропередачи.

В городе Шебекино от атаки беспилотника повреждены кровля, остекление и оборудование одного из объектов производственного предприятия.

В Волоконовском районе в селе Борисовка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в четырех частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и заборы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Минобороны Шебекино Грайврон Белгородская область
