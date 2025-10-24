Поиск

Генпрокуратура подала новый иск к экс-мажоритарию ЮГК, теперь на 5 млрд рублей

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура подала в Пластский городской суд Челябинской области новый иск к бывшему мажоритарному акционеру ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) Константину Струкову, членам его семьи и другим соответчикам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Иск поступил в суд утром", - сказал представитель суда.

Предварительное заседание назначено на 5 ноября, в деле девять ответчиков.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что Генпрокуратура в исковом заявлении просит обратить в доход государства имущество общей стоимостью 1,4 млрд рублей, а также 3,5 млрд рублей денежных средств. По мнению ведомства, имущество и деньги были получены коррупционным путем, добавил он.

11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Струкова в ЮГК (67,85%) и УК ЮГК (100%), а также долей в ряде компаний нескольких связанных с ним лиц из-за коррупционного происхождения бизнеса. Решение было обращено к немедленному исполнению.

15 октября Пластский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании со Струкова 3,9 млрд рублей ущерба, причиненного земельным участкам после прорыва дамбы на одном из месторождений ЮГК в Челябинской области.

Сообщалось также, что в 2024 году по фактам нарушений на предприятиях компании в Челябинской области было возбуждено несколько уголовных дел по ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ч. 1 ст. 254 УК (порча земли). В настоящее время установлены двое подозреваемых: директор ГОК "Светлинский" (Пластовский район) подозревается по обеим статьям (ст. 246 и 254 УК), начальнику золотоизвлекательной фабрики ГОКа "Светлинский" инкриминируется ст. 246 УК. Оперативное сопровождение по данным уголовным делам осуществляли сотрудники челябинского УФСБ.

