Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему владельцу ЮГК Струкову на 3,9 млрд рублей

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Пластский городской суд в Челябинской области удовлетворил требования по иску Генпрокуратуры к бывшему контролирующему акционеру ПАО "ЮГК" Константину Струкову о взыскании 3,9 млрд рублей вреда, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горсуда.

"Требования удовлетворены. Резолютивная часть решения оглашена вечером 14 октября", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

В суде также уточнили, что ранее иск к Струкову был объединен с несколькими исками, поданными в 2024 году Магнитогорской природоохранной прокуратурой к ПАО "ЮГК" и связанным с ней структурам, в том числе о возмещении 3,9 млрд рублей вреда, причиненного земельным участкам после прорыва дамбы на одном из месторождений компании в Челябинской области. Также до объединения дел природоохранная прокуратура уточнила требования по этим искам, в частности, включив в число ответчиков лично Струкова.

Как уточнил "Интерфаксу" адвокат Михаил Яшин (представляет интересы ответчика Колбасина) в объединенном иске все требования были предъявлены только к Струкову.

"ЮГК значится в числе ответчиков, однако прокуратура требования к ним не предъявила: уточнила требования и все требования были только к Струкову", - отметил Яшин.

Генпрокуратура 30 июля подала в Пластский городской суд иск к Струкову о взыскании вреда на сумму 3,9 млрд рублей, который был причинен в результате прорыва дамбы на Светлинском месторождении ЮГК в 2024 году. Соответчиками по иску выступали: руководитель регионального СУ СКР Алексей Колбасин, бывший заместитель руководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислав Потапов (с 2025 года не работает в ведомстве), а также заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов.

По иску были приняты обеспечительные меры в виде ареста на 3,9 млрд рублей солидарно к Струкову и остальным должникам.

ЮГК привлекла внимание надзорных органов в связи с прорывом дамбы на Светлинском месторождении весной 2024 года. По данным прокуратуры, тогда подверглись загрязнению земли сельхозназначения. Прокуратура сообщала, что подала иски о возмещении ущерба окружающей среде и о запрете эксплуатации части хвостохранилищ ЮГК.

11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ЮГК (67,85%) и УК ЮГК (100%), а также долей в ряде компаний нескольких связанных с ним лиц из-за коррупционного происхождения бизнеса. Решение было обращено к немедленному исполнению.