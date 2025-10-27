Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 13 человек

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Число погибших на заводе в Копейске Челябинской области, где вечером 22 октября произошел взрыв, увеличилось до 13 человек, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области в понедельник.

"По итогам сверки сформирован список жертв трагедии. В нем 23 сотрудника предприятия. 13 человек признаны погибшими, их тела найдены. На месте взрыва разбирают завалы. По информации МЧС, идет поиск останков других погибших. Далее предстоят длительная работа по идентификации", - заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о гибели 12 человек.

По информации властей, в стационарах областной клинической больницы и города Копейска продолжают восстановление четверо пострадавших.

"Еще двое направлены из ожогового центра ГКБ N6 Челябинска в федеральный ожоговый центр в городе Нижний Новгород для оказания высококвалифицированной медицинской помощи", - отмечает пресс-служба.

Остальные пострадавшие проходят лечение амбулаторно.

Как сообщалось, 22 октября на одном из предприятий Копейска произошел взрыв.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отмечал, что решается вопрос о транспортировке в Москву двух пострадавших пациентов - мамы и дочери.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).