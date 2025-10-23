В Челябинской области 24 октября объявлен траур

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Челябинской области 24 октября объявлен траур в связи с гибелью людей на предприятии в Копейске, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

"На всей территории региона будут приспущены флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия. Скорбим вместе с семьями погибших. Заботимся о пострадавших. Южный Урал, мы вместе", - написал он в своем телеграм-канале.

Утром Текслер сообщил о десяти погибших и пяти пострадавших в результате взрыва. По его словам, в Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации.

На предприятии идут поисково-спасательные работы, работают следователи и криминалисты, а также психологи МЧС. Губернатор заверил, что причиной взрыва не был удар БПЛА. Уголовное дело по факту расследуется о нарушениях требований технологической безопасности.