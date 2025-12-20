Лавров заявил о работе с африканскими партнерами для сотрудничества, не зависящего от санкций

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Москва и ее африканские партнеры вырабатывают эффективные механизмы сотрудничества, которые сделают независимым их взаимодействие, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается незаконных санкций США и ЕС, мы подробно этих вопросов не касались, мы предпочитаем не сокрушаться, а концентрироваться на согласовании рабочих, работоспособных, эффективных механизмов, которые обезопасят наши торгово-экономические связи и сделают их независимыми от незаконных действий тех, кто в нарушение всех принципов международного права прибегает к методам шантажа и давления", - сказал Лавров в субботу вечером на пресс-конференции в Каире.

Так он, в частности, ответил на вопрос, как санкционное давление Евросоюза и США влияет на формат и темпы российско-африканского сотрудничества.

Лавров подчеркнул: "Жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдётся противодействие. Это закон физики и закон политики и дипломатии".