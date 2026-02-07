Шесть человек пострадали во время нападения подростка на общежитие в Уфе

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин заявил, что в инциденте в уфимском общежитии предварительно пострадали шесть человек.

"Двоих пациентов доставили в городскую больницу №18, по одному в городские больницы №13, №21. Они находятся в стабильном состоянии. Еще один от госпитализации отказался. Нападавший - 15-летний подросток госпитализирован в детскую больницу №17. Врачи оценивают его состояние как тяжелое", - написал он в своем телеграмм-канале.

Рахматуллин отметил, что на место оперативно выехали пять бригад скорой помощи. Одна из них продолжает дежурить на месте.

Ранее в субботу стало известно, что 15-летний подросток, вооруженный ножом, в общежитии медицинского университета по улице Репина напал на проживающих там студентов и нанес нескольким из них ножевые ранения. Пострадавшие доставлены в больницу. При задержании нападавший оказал сопротивление, в ходе которого ножевые ранения получили два сотрудника полиции. Злоумышленник причинил себе телесное повреждение. В настоящее время он находится в медицинском учреждении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. "а" ч. 2 ст. 105 (убийство), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).