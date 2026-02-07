Один человек погиб, трое пострадали в результате атаки ВСУ в Курской области

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об одном погибшем и трех пострадавших, включая ребенка, в результате падения украинского дрона на территорию частного дома в селе Верхний Любаж Фатежского района.

"Сегодня поздно вечером вражеский дрон упал на территорию частного дома в селе Верхний Любаж Фатежского района. В результате начался пожар в двух хозпостройках и бане. К сожалению, есть погибший - 27-летний мужчина, который находился в гараже. Еще трое человек пострадали: 39-летнего мужчину, 42-летнюю женщину и 13-летнюю девочку доставили в больницу", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в субботу.