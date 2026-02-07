Поиск

Над Курской областью за сутки ликвидировано 47 дронов ВСУ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении почти пятидесяти украинских беспилотников за минувшие сутки над территорией региона.

"Всего в период с 09:00 6 февраля до 07:00 7 февраля сбито 47 вражеских беспилотников различных типов. 66 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

По его данным, в результате атак вблизи села Козино Рыльского района уничтожен автомобиль. В поселке Хомутовка Хомутовского района повреждено окно частного дома и два автомобиля. В селе Малое Солдатское Беловского района поврежден автомобиль.

Ранее Хинштейн сообщал об одном погибшем и трех пострадавших, включая ребенка, в результате падения украинского дрона на территорию частного дома в селе Верхний Любаж Фатежского района.

В свою очередь в Минобороны РФ заявляли, что российские военные прошлой ночью нейтрализовали три украинских БПЛА над Курской областью.

Курская область Александр Хинштейн
