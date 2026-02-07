Арестован мужчина, ворвавшийся в детский сад с ножом в Оренбургской области

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Бугуруслане (Оренбургская область) заключил под стражу мужчину, который с ножом ворвался в детский сад и ранил педагога, сообщает СУ СКР по Оренбургской области в субботу.

"По ходатайству следственных органов СК России по Оренбургской области решением суда фигуранту, проникшему днем 05.02.2026 в здание бугурусланского детского сада и причинившему телесные повреждения одной из воспитательниц дошкольного учреждения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении покушения на убийство, отметили в ведомстве. Продолжаются следственные и процессуальные действия по сбору доказательств. В рамках предварительного следствия будет дана правовая оценка всем установленным обстоятельствам.

Ранее сообщалось, что в четверг днем вооруженный ножом 25-летний мужчина проник в здание детсада в Бугуруслане, где его остановила одна из воспитательниц. Женщина получила телесные повреждения, дети не пострадали.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полиции, воспитателям удалось его обезвредить, поместить в подвал и нажать тревожную кнопку, после чего мужчину задержали сотрудники полиции и Росгвардии.