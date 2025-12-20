Поиск

РФ договорилась со странами Африки о мерах для увеличения товарооборота и совместных инвестпроектов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Россия и африканские страны договорились о мерах по увеличению объемов взаимного товарооборота, реализации совместных инвестиционных проектов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Особое внимание мы уделили дальнейшим шагам по наращиванию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сфере. Это сотрудничество растет быстрыми темпами, и мы хотим эту тенденцию всячески закреплять", - сказал Лавров в субботу на пресс-конференции по итогам участия во второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

Лавров уточнил, что стороны "договорились о создании условий, дополнительных конкретных шагах по увеличению объемов взаимного товарооборота, реализации перспективных совместных инвестиционных проектов в сферах высоких технологий, во всех аспектах энергетики и в других областях, а также в культурно-гуманитарной, образовательной сфере".

По его словам, "все эти направления совместной практической работы подробно отражены в развернутом совместном заявлении, которое единогласно одобрено".

"При этом особое внимание в торгово-экономической части, в части практического сотрудничества в этом документе уделено созданию финансовых, логистических, межбанковских цепочек, которые позволят защитить наше торгово-экономическое, инвестиционное партнерство от незаконных односторонних санкций. Практика таких санкций однозначно названа неприемлемой в нашем совместном документе", - подчеркнул Лавров.


