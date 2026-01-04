Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме на Урале

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Взрыв газа и пожар произошел в квартире четырехэтажного жилого дома в Первоуральске (Свердловская область), горят три квартиры, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Взрыв газа с последующим горением произошел в квартире 4-этажного жилого многоквартирного дома", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадал один человек. Два человека спасены, пятеро эвакуировались сами. Дальнейшая информация уточняется.

На месте пожара работают 16 человек личного состава и шесть единиц техники.