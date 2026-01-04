Поиск

До трех человек выросло число пострадавших при взрыве газа в доме на Урале

Причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Три человека, по предварительным данным, пострадали из-за взрыва газа и возгорания в жилом доме в Первоуральске, погибших нет, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"По предварительной информации, погибших нет, пострадали 3 человека, 10 человек эвакуированы, в том числе 3 ребенка", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в четырехэтажном многоквартирном доме в Первоуральске произошел взрыв газа и пожар - горели три квартиры. Открытое горение ликвидировано на площади 35 кв. метров.

Также ранее сообщалось об одном пострадавшем.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил "Интерфаксу", что к взрыву могло привести нарушение техники безопасности при обращении с газовым оборудованием.

"На данный момент можно лишь сказать, что, по предварительным данным, ЧП не носит чисто криминальный характер. (...) Причиной ЧП могло стать нарушение правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием", - отметил Горелых.

Он уточнил, что в больницу доставлена хозяйка квартиры (у нее 3% ожогов) и две женщины из соседних квартир.

Руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД добавил, что ранее на хозяйку квартиры каких-либо жалоб от соседей в органы внутренних дел не поступало.

Департамент информационной политики Свердловской области сообщает, что все пострадавшие осмотрены врачами, в госпитализации нуждается хозяйка квартиры с ожогами средней степени тяжести.

Прокуратура Свердловской области сообщает, что в настоящее время проводится отселение жителей дома в пункт временного размещения.

Специалисты оценят устойчивость конструкций дома после этого инцидента.

Следственный отдел по городу Первоуральск регионального СУ СК России возбудил уголовное дело по сообщению о взрыве бытового газа и пожара в жилом доме в Первоуральске, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. По данным СКР, хозяйка квартиры получила ожоги, две соседки - отравление угарным газом.

Первоуральск Свердловская область
