Кабмин РФ продлил особый порядок продажи зарубежных лекарств до конца 2027 г.

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В России до конца 2027 года продлили особый порядок реализации зарегистрированных зарубежных лекарственных средств; такое решение позволит сохранить стабильность поставок значимых медикаментов, сообщается во вторник на сайте правительства РФ.

"Особый порядок реализации в России зарегистрированных зарубежных лекарственных средств будет действовать до 31 декабря 2027 года. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что решение позволит сохранить стабильность поставок значимых медикаментов в аптеки, поликлиники и больницы. Речь идёт о возможности продажи зарубежных препаратов в иностранной упаковке. При этом этикетка должна быть на русском языке.

Решение о возможности применения особого порядка реализации конкретных иностранных препаратов принимает специальная межведомственная комиссия, в состав которой входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы, добавили в правительстве.

Ранее кабмин продлил упрощённые процедуры государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов и наиболее востребованных медизделий.