Человек погиб при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Воронежской области

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Пенсионерка погибла при взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в Россоши Воронежской области, сообщила администрация города в воскресенье.

Инцидент произошел накануне вечером. В результате взрыва бытового газа в доме погибла 84-летняя женщина. Пострадали восемь квартир - в них были повреждены стены и окна.

На месте работали спасатели, а также представители "Газпром газораспределение Воронеж", "Россетей" и управляющей компании "Химик".

Жители повреждённых квартир временно размещены у родственников.