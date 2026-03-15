Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации нескольких десятков украинских беспилотников в шести городах и девяти районах региона.

"Сегодня ночью и утром Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Порядка четырех десятков БПЛА поражены в городах и районах области. Воздушной атаке подвергались 6 городов: Миллерово, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, Ростов-на-Дону (западная окраина), а также 9 районов - Тарасовский, Чертковский, Боковский, Кашарский, Мясниковский, Неклиновский, Тацинский, Милютинский, Белокалитвинский", - написал Слюсарь в мессенджере Мах в воскресенье утром.