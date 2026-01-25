Глава Малайзии прибыл в Петербург

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл в аэропорт Пулково в Петербурге, сообщил в своих соцсетях глава Ленобласти Александр Дрозденко в воскресенье.

"В соответствии с международным протоколом встретил в Пулково Верховного правителя Малайзии султана Ибрагима", - написал он.

Как сообщалось, в августе 2025 года Верховный правитель Малайзии совершил свой первый официальный визит в Россию, в рамках которого помимо Москвы посетил Казань.